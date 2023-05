重たい処理を裏に回してサイトの読み込みを爆速にするライブラリ「Partytown」使ってみたレビュー

デロイトとGoogleの調査(PDF) によって、ウェブサイトへのアクセス数や滞在時間はページの読み込み速度に大きな影響を受けることが判明しています。できるだけ読み込み時間を短く抑えたいものですが、長年ウェブサイトを運営しているとさまざまなしがらみによってアナリティクスなどのサードパーティスクリプトが増加し、どんどん読み込み速度が遅くなってしまうことも。そうしたサードパーティースクリプトの処理を サービスワーカー に任せることで読み込み速度を爆速にしてくれるのが「 Partytown 」です。 Welcome To Partytown https://partytown.builder.io/ ウェブの世界では基本的にJavaScriptでしかプログラミングを行えませんが、このJavaScriptはシングルスレッドで実行されており、つまり同時に一つの処理しか行えないようになっています。多数のスクリプトを同時に読み込んだ場合でも処理は一つずつ行われるので待ち時間が発生し、どんどんサイトの読み込み速度が遅くなっていくというわけ。 もちろん、ブラウザの開発者たちもこの問題に気付いており、さまざまな解決手段が実装されてきました。その一つが「サービスワーカー」です。ウェブサイト上のスクリプトが実行されるスレッドを メインスレッド と言いますが、サービスワーカーはそのメインスレッドとは別のスレッドで動作するため複数のスクリプトを同時に処理することができます。

2023年05月10日 08時00分00秒 in レビュー, ウェブアプリ, Posted by log1d_ts

