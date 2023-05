Google純正スマホPixelシリーズにおけるブートローダーのロック解除はインターネット接続が必須だが通信内容は不明

Google純正のAndroidスマートフォン「Pixel」シリーズでは、設定画面から簡単にブートローダーのロックを解除して別のOSをインストールできます。しかし、ブートローダーのロック解除を行うにはインターネットに接続してGoogleと通信する必要があります。この「ロックを解除するためにインターネットへの接続を強いられる」という状況にソフトウェアエンジニアの トーマス・フィッツシモンズ 氏が苦言を呈しています。 Pixel phones are sold with bootloader unlocking disabled – fitzsim's development log https://www.fitzsim.org/blog/?p=545 以下の画像は「 Pixel 7 Pro 」の開発者向けオプション画面をスクリーンショットです。オプションの中にはブートローダーのロックを解除できる「OEMロック解除」という項目が用意されており、PCと接続せずともスマートフォン単体でロックを解除できます。

・関連記事

Android 14のベータ版が登場、いち早く14の新機能をチェックする方法はコレ - GIGAZINE



iOSでもAndroidでもないLinuxベースのモバイルOSをインストールできる「PinePhone」の使い勝手とは? - GIGAZINE



メーカーのサポートが終了した古いスマートフォンを復活させるLinuxベースのモバイルOS「postmarketOS」 - GIGAZINE



Linuxディストリビューション「Debian」をスマートフォン上で実行する「Mobian」 - GIGAZINE



「世界で最も安全なAndroidスマートフォン」をうたうプライバシー重視のスマホ「NitroPhone 2/Pro」が登場 - GIGAZINE



2023年05月10日 07時00分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.