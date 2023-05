画像生成AI「Stable Diffusion」開発元が自然な文章から画像を生成できる「DeepFloyd IF」を発表

文章(プロンプト)から画像を生成するAI「 Stable Diffusion 」を開発したStability AIが、新しい画像生成AI「 DeepFloyd IF 」をリリースしました。画像内に正しい文字を反映させる処理などの性能が向上しています。 DeepFloyd IF — DeepFloyd https://deepfloyd.ai/deepfloyd-if Stability AIが大規模言語モデルを取り入れた高性能なテキストから画像への変換モデル「DeepFloyd IF」を発表 https://ja.stability.ai/blog/deepfloyd-if-text-to-image-model DeepFloyd IFの デモページ が公開されていたので実際に試してみました。まずはプロンプトを入力し、「Generate」をクリックします。今回プロンプトとして「腹部に『おやすみ』という文字が書かれた服を着たコアラ」と日本語で入力し、Negative Prompt(適用してほしくないプロンプト)は空白にしました。

2023年05月01日 13時11分00秒 in ソフトウェア, アート, Posted by log1p_kr

