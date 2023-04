MRIの解像度を従来より6400万倍向上させる技術が登場

X線では写りにくい、水分の多い柔らかい組織を可視化するのに用いられる磁気共鳴法(MRI)で、1ボクセル(立方体の最小単位)がわずか5ミクロンと、従来より6400万分の1という細かいディテールまで表現できる技術が開発されました。 Brain Images Just Got 64 Million Times Sharper | Duke Today https://today.duke.edu/2023/04/brain-images-just-got-64-million-times-sharper

2023年04月19日

