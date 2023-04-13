2023年04月13日 18時15分 お知らせ

2023年度3月分のGIGAZINEのアクセス解析結果



この記事はGIGAZINEシークレットクラブの有料メンバー限定ですが、2023年5月31日までは誰でも閲覧可能です。



お知らせその1、GIGAZINE春のプレゼント大放出企画を「2023年4月16日(日)23時59分」まで実施中です。今回のプレゼントの目玉はソニーのゲーム機「PlayStation 5(PS5)」のほか、BenQのAndroid TV搭載プロジェクター「GV11」、4K対応のウェブカメラ「Insta360 Link」、オーディオ機器やディスプレイをひとまとめに接続できるMicrosoftの「オーディオ ドック」、ローランドの多機能ライブ配信ツール「GO:LIVECAST」などなど。まだ応募していないという人は今すぐ以下の記事へゴー！



PS5・プロジェクター・ウェブカメラなど新生活にピッタリなグッズが当たるGIGAZINE春のプレゼント大放出企画「アンケートに答えて全部持っていってください！」 - GIGAZINE





お知らせその2、GIGAZINEの広告情報サイト「GIGAZINE.BIZ」に新しいページを作成しました。GIGAZINEの中の人がいつの間にかAIと入れ替わっている……？そんな未来はまだ来ません。



AIにコスパ最高の絶大な威力の記事広告を作ってもらってあなたをクビにする方法 - GIGAZINE.BIZ





というわけで、GIGAZINEに広告を出す際に参考になる各種データなどは以下から。



◆2023年3月

アクセスリクエスト数：2億974万

ページビュー：4338万(93万増)

ユニークユーザー数：1652万(9万増)

転送量：15.824TB

※Cloudflareによる計測結果です。



転送量のうち、画像などのマルチメディア系ファイルの転送量は約12.340TB。HTML、RSSなどが約3.484TB。



また、2023年3月に作成した記事数は571本。



次に、2023年3月で人気のあった記事ベスト10。こちらはGoogle Analyticsによる解析結果です。



1位：「無料で本物の確定申告ができるギャルゲー」がSteamから削除される





2位：キノコをコンピューターの一部として使うことの利点とは？





3位：GPT-4が「私はロボットではありません」を突破、事情を知らない人間に「私は盲目の人間なので代わりに解いて」とおねだり





4位：OpenAIの共同設立者が「私たちは間違っていた」と語る、AIの危険性からデータをオープンにしない方針へと大転換





5位：オープンソースのマルチツール「Flipper Zero」が犯罪に使われる危険性ありとしてブラジル当局が輸入品を押収





6位：Twitter元CEOが開発する新SNS「Bluesky」のテスト配信が始まる





7位：イーロン・マスクが「Twitterのコードを2023年3月31日にオープンソース化する」と発表





8位：Windows 95のプロダクトキーは「111-1111111」や「000-0000000」でも突破できる超単純アルゴリズムで実装されていた





9位：ゲーム開発者が「一晩でAIに仕事のやりがいを奪われてしまった」と悲痛な叫びを漏らす





10位：Appleがディスプレイ上にカメラのない「Face ID」やディスプレイをタッチするだけで指紋認証できる「Touch ID」の開発を進めている





というわけで、次はGIGAZINE読者の傾向を探るため、使用しているブラウザ別に見ると以下のようになります。



1位：Chrome：44.92％（0.33％減）

2位：Safari：39.34％（1.29％増）

3位：Edge：5.06％（0.20％減）

4位：Safari (in-app)：4.93％（0.39％減）

5位：Android Webview：2.42％（0.37％減）

6位：Firefox：2.04％（増減無し）

7位：Samsung Internet：0.46％（0.02％増）

8位：Opera：0.34％（増減無し）

9位：Mozilla Compatible Agent：0.28％（0.01％減）

10位：Amazon Silk：0.11％（0.01％増）

11位：Internet Explorer：0.04％（0.02％減）



IEの内訳をさらに詳細に見てみると、以下のようになります。



1位：11.0：95.42％（2.06％増）

2位：8.0：1.60％(2.86％減)

3位：10.0：1.33％（0.27％増）



次はGIGAZINEにリンクしているサイトでGIGAZINEへの流入が大きかったサイト、上位10個は以下の通り。検索エンジンは除いてあります。



1位：Twitter（前月1位）

2位：Google ニュース（前月2位）

3位：はてなブックマーク（前月3位）

4位：Facebook（前月4位）

5位：SmartNews（前月5位）

6位：世界の株価（前月6位）

7位：livedoor ニュース（前月7位）

8位：Pinterest（前月8位）

9位：YouTube（前月10位）

10位：feedly（前月9位）



次に、検索でGIGAZINEまで来ることになったフレーズベスト10は以下の通り。



1位：gigazine

2位：sex

3位：windows10 ダウンロード

4位：ポルノハブ

5位：エロ画像

6位：シリコンバレー銀行

7位：アメリカ銀行破綻

8位：ゾンビ

9位：任天堂

10位：ai エロ画像



最後に、取材して欲しい企業や人物などのリクエスト、あるいは行ってきてレポートして欲しいイベント、レビューして欲しい製品や飲食店、あるいは個人では検証するのが難しいがGIGAZINEであればあるいは可能なのではないか？というような企画なども募集していますので、記事関連のタレコミや提案はこちらのお問い合わせフォームからどうぞ。個人・企業からの情報提供やプレスリリースなども同様にお問い合わせフォームからお願いします。





記事の間違い指摘の場合は根拠となるソースのアドレスなどを示してもらえると検証がしやすくなるので非常に助かります。どんな小さな誤字脱字の指摘でも「ここにこう書いてあるけど、本当はこっちじゃないのかな？」みたいな感じで連絡してくれると大変ありがたいです。



また、以下の欲しいものリストから支援物資を送っていただけると、編集部のモチベ維持につながり非常にありがたいです。



GIGAZINE編集部の欲しいものリスト

https://www.amazon.co.jp/hz/wishlist/ls/378VT986Z3V8T



それ以外にも各記事の感想なども送っていただけるとみんなよろこびますので、今後とも引き続き、GIGAZINEをなにとぞよろしくお願いします。