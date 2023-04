従来のStable Diffusionより大幅に強化された画像生成AI「Stable Diffusion XL」のベータ版がテスト公開されたので使ってみた

利用規約 を確認するよう求められるので、確認したら「I agree to the Terms of Service(利用規約に同意します)」にチェックを入れて「Accept」をクリック。

・関連記事

画像生成AIのStable Diffusionをインストール不要でブラウザから動作可能な「Web Stable Difusion」が登場 - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion」を最速で実行できるGPUはどれなのか? - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion」を使いこなすために知っておくと理解が進む「どうやって絵を描いているのか」をわかりやすく図解 - GIGAZINE



画像生成AIのStable DiffusionやMidjourneyで生成可能な画像とプロンプトを写真やイラストから検索できる「unprompt.ai」 - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion 2.0」を無料でサクッと使えるウェブサイトを見つけたので生成結果を「Stable Diffusion 1.4」と比べてみたよレビュー - GIGAZINE



画像から「似た画像」を無限生成できるStability AI公式ウェブアプリ「Stable diffusion reimagine」使ってみたよレビュー - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion」でたった1枚の画像から「特定の画像っぽい○○」をわずか数十秒で生成する方法が発表される - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion」をブラウザから簡単に使える&ネガティブプロンプトの設定も可能な「Mage」 - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion」のデイリーアクティブユーザーが1000万人に到達、「DreamStudio」のユーザーは150万人超え - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion」のバージョン2.0が登場、出力画像の解像度が拡大&デジタル透かしを入れられる機能も - GIGAZINE



2023年04月04日 12時30分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.