画像生成AI「Stable Diffusion」をPhotoshopで使えるプラグインが登場したので使ってみた

画像生成AI「 Stable Diffusion 」は、文字列を入力するだけで簡単に人が描いたような絵や写真を作り出すことが可能なソフトウェアとして話題になりました。このStable Diffusionが生成した画像をさまざまな画像編集ソフトで扱えるようにするプラグインが有志によってこれまで開発されており、ついにAdobe Photoshopで使えるプラグイン「 The Stable Diffusion Photoshop Plugin 」が登場したので、実際に導入してみました。 Christian Cantrell https://christiancantrell.com/#ai-ml The Stable Diffusion Photoshop Pluginは、Stable Diffusionの開発元であるStability AIが提供する画像生成サービス「 DreamStudio 」に演算を任せるプラグインです。そのため、基本的にNVIDIA製GPUが必須なStable Diffusionの恩恵を非力なPCでも受けられることが魅力なのですが、DreamStudioを利用するという仕組み上、最初にユーザー登録および「クレジット」と呼ばれる通貨が必要。クレジットはユーザー登録を行うだけで無料で200単位がもらえるものの、プラグインの利用でクレジットが減っていく点に注意が必要です。また、Photoshopを最新版にアップデートしておく必要があります。 まずはDreamStudioのページにアクセス。「Sign up」をクリックしてアカウント登録を始めます。

2022年09月19日 15時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, アート, Posted by log1p_kr

