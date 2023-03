2023年03月24日 09時20分 ネットサービス

月間4500万アクセスのファイル共有サイト「Zippyshare」が17年の歴史に幕、原因は広告ブロッカーや電気料金値上がり



ネット経由でファイル共有が可能なオンラインストレージサイトの老舗として2006年から続いていた「Zippyshare」が2023年3月末で閉鎖となることが決まりました。運営者は閉鎖の原因として「アクセス減少」「広告ブロッカーの普及」「電気料金の値上がり」などの要素を挙げています。



Zippyshareが始まったのは2006年9月で、初代iPhone登場よりも前のこと。ファイルをアップロードするにあたってユーザーが費用の支払いを必要とせず、他の選択肢も少なかったことから多くのユーザーを集めました。





サービスの特徴の1つは使用できる容量が無制限なこと。代わりに、単一のファイルサイズについては最大500MBの制限があります。アップロードしたファイルは、30日間アクセスがなかった場合、自動的に削除されます。削除されたファイルを復元する手段はなく、もしもう一度共有したい場合は、再アップロードする必要があります。



このほか、ダウンロード時の帯域制限もありません。



オンラインストレージ界隈では2012年、特に人気の高かった「MegaUpload」の運営者が逮捕されてサイトが閉鎖される出来事が発生。



これを受ける形で、同じく有名オンラインストレージサービスだった「FileSonic」は他人とのファイル共有機能を無効化しました。



こうした大きな出来事もくぐり抜けてきたZippyshareでしたが、2023年3月19日、5年ぶりにサイトが更新され、月末で閉鎖することが発表されました。



発表では、サイト閉鎖の理由が複数挙げられています。



1つは単純に、アクセス減少。他に魅力的なオンラインストレージがいろいろあることから、「私たちのような恐竜はもう必要ない」と述べられています。



もう1つは広告ブロッカーの普及。前述のようにZippyshareは無料で利用できるので、インフラ費用は広告収入でまかなわれていましたが、広告がブロックされることで広告収入が減少し、状況改善を目指して表示する広告数を増やすとさらにブロッカーを使う人が増えるという悪循環に陥っていたとのこと。



3つ目は電気料金の値上がり。この1年間で電気料金は2.5倍になったとのことで、サーバーの数が多いことからコストが跳ね上がり、バランスを取ることができなくなったそうです。



このほかにも小さな理由は本を書けるほどたくさんあるものの、「要するに、もはやサイトを維持する余裕がない」ということだとまとめられています。



別れの言葉として、ブログ記事は「何年にもわたり一緒にいてくれてありがとう。インターネットの奥深くで会いましょう」と締めくくられています。