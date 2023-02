ゲームでお金を稼げるプラットフォーム「Skillz」はチートし放題であると開発者が警告しチートツールの「SkillsTruth」を公開

スマートフォン向けゲームのマルチプレイプラットフォームやeスポーツ関連の機能を提供する「 Skillz 」をベースに作られたゲームについて、ソフトウェアエンジニアが「スポーツではなくギャンブルだ」と非難した上で、宣伝されたセキュリティが十分でないことを実証するチートツール「 SkillsTruth 」を公開しました。 SkillsTruth - A tool to cheat at any Skillz-based game. https://www.skillztruth.com/ Skillzはさまざまなゲームを提供するプラットフォームであり、プレイヤーがゲームを遊ぶことで現金を稼げることが特徴です。2018年時点で1800万人のプレイヤーが登録しており、Skillzが開催した世界的なeスポーツトーナメントでは上位10人のプレイヤーに270万ドル(約3億6000万円)の賞金が用意されるなど、ゲームのマルチプレイプラットフォームとして大きな地位を築き上げています。 しかし、ソフトウェアエンジニアのブライアン・ハマチェク氏がSkillzのプレイヤーの勝率を調べたところ、すべてのプレイヤーの勝率が50%に収束していたそうです。マルチプレイ対応のゲームで50%の勝率が維持されるのは良い兆候ですが、ハマチェク氏は新規プレイヤーの平均勝率が56%、トッププレイヤーの平均勝率が53%であったことなどを鑑みて、「このプラットフォームにおいて個人の腕前は結果に関係しない。ただのギャンブルだ」とSkillzを非難しました。

2023年02月15日 23時00分00秒

