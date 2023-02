機械学習の新しいアプローチに線虫の神経系をベースにしたニューラルネットワークが用いられる

by NIAID 人工知能(AI)の研究者たちは、人間の脳がどのように構成されているかの模倣を試みた ニューラルネットワーク に取り組んでいますが、急速な進歩の中でも、ニューラルネットワークは多くの場合その場で変化したり不慣れな状況に適応したりといった柔軟性に欠けています。そのような適応性を実現するために開発された、細長い糸状の体をした「 線形動物(線虫) 」の神経系をベースにしたニューラルネットワーク「リキッド」がこれまでにないスピードと柔軟性を見せていると報告されています。 Closed-form continuous-time neural networks | Nature Machine Intelligence https://doi.org/10.1038/s42256-022-00556-7 Researchers Discover a More Flexible Approach to Machine Learning https://www.quantamagazine.org/researchers-discover-a-more-flexible-approach-to-machine-learning-20230207/ 2020年、マサチューセッツ工科大学のラミン・ハサニ氏とマティアス・レヒナー氏が主導する研究チームは、小さな線虫からヒントを得た新しい種類のニューラルネットワーク「リキッド・ニューラル・ネットワーク(以下、リキッド)」を導入しました。リキッドは2022年に飛躍的な進歩を遂げたことで、特定の用途において従来のネットワークに取って代わるほどの汎用性を持つに至っているとのこと。カリフォルニア大学バークレー校のロボット工学者ケン・ゴールドバーグ氏によると、リキッドは時間とともに変化するシステムをモデル化する「連続時間ニューラルネットワーク」と比較して、より高速かつ正確に動作することが実験によって示されており、ゴールドバーグ氏は「リキッドは、エレガントでコンパクトな代替手段を提供します」と評価しています。 リキッドの設計を主導したハサニ氏とレヒナー氏は、「新しい状況に柔軟に適応できる対応力のあるニューラルネットワークを作る方法を探るために、線虫が理想的な生物である」とリキッドを設計する何年も前に気付きました。線虫は神経系が完全にマッピングされている数少ない生物のひとつであり、体長1ミリメートルほどの神経系から、移動やエサ探し、睡眠、交尾、さらには経験からの学習など、さまざまな高度な行動をとることができます。レヒナー氏は「線虫は、常に変化が起きている現実の世界に生きていて、どんな状況でもうまくやることができるのです」と線虫に注目した理由について説明しています。

・関連記事

「クラゲ」が動物の脳を調べる研究者に注目されている理由とは? - GIGAZINE



AIを作るAIを作る - GIGAZINE



言語処理のニューラルネットワークモデルが脳の働きと同じ構造をしているという仮説 - GIGAZINE



ヒトの脳細胞にゲームのプレイ方法を学ばせる実験に成功 - GIGAZINE



コンピューター科学者が示す「これまでのAIと現在のAI、そしてそれらが将来もたらすであろうもの」とは? - GIGAZINE



2023年02月14日 08時00分00秒 in サイエンス, 生き物, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article here.