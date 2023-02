AIボイスチェンジャーがGPL違反のタダ乗り状態で配布されている

インターネット上に出回っているソフトウェアの中にはオープンソースで開発されているものも多く、それぞれのソフトウェアには開発者が定めたライセンスが適用されています。ライセンスの中には「このソフトウェアを組み込んだソフトウェアにも同一ライセンスの適用を求める」という条項を含むものも存在しているのですが、「 Voice.ai 」と名付けられたAIボイスチェンジャーがライセンス違反の状態で配布されていたことがソフトウェア開発者の undeleted 氏によって報告されています。 Voice.AI: GPL Violations with a Side of DRM | Undeleted Files https://undeleted.ronsor.com/voice.ai-gpl-violations-with-a-side-of-drm/ Voice.aiはAIの力を利用したリアルアイムボイスチェンジャーで、オフラインで動作することを大きな特徴としています。AIボイスチェンジャーに興味を持っていたundeleted氏はオフラインで動作するVoice.aiに魅力を感じてインストールしたとのこと。

2023年02月08日 15時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1o_hf

