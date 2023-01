ワールドサーフリーグが「Apple Watch」を公式ウェアラブル端末に採用、Apple Watchがプロスポーツの公式装備に採用されたのは初

World Surf League declares Apple Watch as official sports equipment | AppleInsider https://appleinsider.com/articles/23/01/27/world-surf-league-declares-apple-watch-as-official-sports-equipment 2023年1月27日(金)、WSLがApple WatchをWSLの公式ウェアラブル機器として採用することを発表しました。Apple Watchがプロスポーツにおける競技者向けの公式機器として採用されたのは今回が初です。WSLが運営しており日本の 五十嵐カノア 選手も参戦しているチャンピオンシップツアー(CT)では、シーズンを通してApple Watch Series 8および Apple Watch Ultra 向けに提供される新しいWSL Surferアプリを通して、選手に競技中でも水中の情報を提供できるようになります。 Apple Watch向けに特別に開発されたWSL Surferアプリは、リアルタイムでWSLスコアリングシステムと同期しており、これにより選手は競技中でもスコア・波の優先順位・ヒートの時間などの必要情報をApple Watchから直接確認できます。WSLは「Apple Watchはその大きな明るい画面、耐久性のある設計、セルラー接続によりこのタスクに特に適しています」と記しています。 WSLのエリック・ローガンCEOは「独自の機能、使いやすさ、驚異的な耐水性により、Apple Watchはワールドツアーの極限状態で競うサーファーをサポートする理想的なソリューションとなります。サーファーは競技中に重要な情報を必要とします。Apple Watch用に開発したWSL Surferアプリは、WSLスコアリングシステムから水中の競技者への通信フローを支援するリアルタイムデータを提供します。我々はこのアプリをリリースできることにとても興奮しています。これにより、チャンピオンシップツアーに参加する競技者はパフォーマンスに集中し、2023シーズンを通して競技力を向上させることができるようになります」と述べました。

サーフィンのプロツアーを運営する ワールドサーフリーグ (WSL)が、Apple Watchをリーグ公式のウェアラブル端末に採用したと発表しました。 World Surf League to Add Apple Watch as Official Wearable Equipment | World Surf League https://www.worldsurfleague.com/posts/510890/world-surf-league-to-add-apple-watch-as-official-wearable-equipment

2023年01月28日 18時10分00秒 in ハードウェア, Posted by logu_ii

