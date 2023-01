2023年01月28日 19時00分 メモ

フェロー諸島の経済を支える地上最良の税システム「TAKS」とは?



ノルウェーとアイスランドのほぼ中間の北大西洋に浮かぶ18の島々からなる「フェロー諸島」では「TAKS」と呼ばれる、とても簡素で効率的な税金管理システムが構築されています。独自のシステムを発展させてきたフェロー諸島について、海外メディア・Prospectのライアン・クーパー編集長が解説しています。



フェロー諸島はデンマーク王国の一部でありながら半独立国でもあり、独自の自治政府が置かれています。近隣諸国とは漁業や貿易に関する条約を個別に結んでおり、主にサバ、ニシンなどの遠洋魚を取って輸出しているほか、養殖業も発展しており、主にサケなどの魚を育てて海外へ輸出しているとのこと。漁業はフェロー諸島経済の5分の1を占める主要産業の1つであり、フェロー諸島で最も高収入の仕事でもあります。



フェロー諸島は世界で最も豊かな国の1つであることも知られており、1人当たりGDPも本国デンマークより上。失業率も低く、2015年で4%以下、2019年で2%以下、2022年時点では0.5%という史上最低の水準にあることなどから、クーパー氏は「豊かな国といえる」と評しています。



この経済を支えているのが「TAKS」と呼ばれるシステムです。TAKSでは税金計算・控除などが一括管理され、会社から支払われる賃金や税金の支払いはTAKSの下ですべて中央政府に処理され、銀行口座に振り込まれる前に自動的に支払い額が計算され、控除されています。



さらに、家族手当や失業手当、年金などのほぼすべての政府給付金の支払いが統合され、一部自動化されています。簡潔なシステムが組まれているおかげで、政府は給付金ごとに書類を要求したり確認したりすることなく、TAKSに誰がどの制度の対象かを伝えるだけで給付を行うことができるそうです。





このように、各個人のあらゆる収入の流れを政府が監視することで、源泉徴収をその場その場で自動的に調整でき、ほぼ常に正しい数字を叩き出すことができるのがTAKSの利点。クーパー氏は「あなたが数十人の従業員を抱える中堅企業を経営していると考えてください。従業員の給与と所得税を政府に納めることが法律で義務づけられているので、あなたは会計士に計算を代行してもらうことでしょう。従業員1人あたり月50ドル(約6500円)程度の費用がかかり、人を雇うたびに面倒なプロセスを経なければなりません。しかし、TAKSの下ではすべて不要です」と解説。



さらに「あるいは、あなたが従業員の一人であると想像してみてください。あなたは住宅ローンや養育費など、税控除の対象となりそうなものをすべて記録しておき、納税の日にはすべて正しく記入することが求められます。確定申告の際に整理する必要があり、過少申告によるペナルティを支払わなければならない可能性もあります。これは大きな負担です」と続けました。



アメリカを例に挙げると、確定申告には年間推定65億時間が費やされており、これは310万人が1年間フルタイムで働くのに匹敵するそうです。仮に平均的な賃金で計算すると3130億ドル(約40兆円)もの負担が経済にかかっていることになります。アメリカの税務署員は8万3190人で、平均収入は5万1080ドル(約660万円)であることを考えると、TAKSの効率の良さは計り知れません。





また、フェロー諸島統計局がTAKSの処理したデータにアクセスできるということも経済活動に大いに役立っているとのこと。他国では聞き取り調査を元に算出している経済指標を、フェロー諸島では正確さと適時性を備えたデータの分析で算出できるからです。



クーパー氏は「TAKSは北欧の社会民主主義という広い文脈なしには構築されなかったでしょう。控除がなく、納税がスムーズなのは、思想的には政府や厳しい税制を深く受け入れているからであり、アメリカの考え方とは根本的に対立しているからです。私たちが税金を個人で管理することに固執するのは、このような政策によって、受給者があたかも政府の援助に頼らない厳格な個人主義者であるとみなすことができるからです」と指摘。



「このようなシステムをアメリカで完全に実現することは難しいですが、フェロー諸島の例から学ぶことはできるかもしれません。税法上のすべての控除を廃止したり、すべての支払いを中央のシステムで処理することはできないかもしれませんが、書類作成が嫌いな人のためのオプトイン・システムを構築することはできるでしょう」と締めくくりました。