AIの力で「手書き文字」を生成できる無料ウェブアプリ「Calligrapher.ai」レビュー

・関連記事

無料で商用利用可能な手書き風の英文等幅フォント「Comic Mono」を使ってみた - GIGAZINE



スケジュール管理・メモ帳・アイデア整理などを1つアプリにまとめてクラウド同期も完備した「Clover」レビュー - GIGAZINE



75gと薄型軽量の電子メモパッド「ブギーボードBB-14」とメモをスマホに取り込めるスキャンアプリ「Boogie Board SCAN」を使ってみた - GIGAZINE



4096段階の筆圧検知でお絵かき・メモ&スケジュール帳・PDF書き込みが可能な手書きとデジタルのいいとこ取りな「フリーノ」を使ってみた - GIGAZINE



iPadの画面にキャンバス代わりに画像やテキストを配置できる「Muse」レビュー - GIGAZINE



Google純正の構成図作成ツールが登場したので早速使ってみた - GIGAZINE



2023年01月27日 12時30分00秒 in レビュー, ウェブアプリ, デザイン, アート, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.