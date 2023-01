2023年01月16日 12時00分 ネットサービス

イーロン・マスクのTwitter改革によって「日本で政治的なトレンドが減少」「インドでヘイトスピーチが増加」など世界中で変化が生じている



イーロン・マスク氏がTwitterを買収して以降、日本を含む世界中で従業員の大量解雇が実施されており、Twitterに投稿されたコンテンツを監視するモデレーションチームの人員不足などが指摘されるようになりました。ワシントン・ポストは、モデレーションチームの人員不足による影響が日本やインドといった非英語圏で顕著に表れている実態を報告しています。



Twitterの本社はアメリカに設置されていますが、Twitterの全ユーザーのうち75%はアメリカ以外の国々に住んでいます。しかし、ワシントン・ポストによるとマスク氏が実施した大量解雇によって英語以外の言語やアメリカ以外の社会状況に対応できるモデレーターの不足が顕著になっているとのこと。また、匿名のTwitter従業員は「マスク氏が数万件に及ぶアカウントの凍結解除を実施して以降、注目を集めようとする暴利主義者や政治工作員がチャンスを察知し、Twitterに大挙として押し寄せました」と述べており、マスク氏による大胆な改革によってTwitterの環境が変化しつつある現状を指摘しています。



ワシントン・ポストは、ユーザー数が多く主要な言語が英語でない日本(ユーザー数約5900万人)、インド(ユーザー数約2400万人)、ブラジル(ユーザー数約2000万人)といった国々で大きな変化が起きていると指摘し、各国で確認されたTwitter環境の変化をまとめています。



◆日本では政治的なトレンドが減少

ワシントン・ポストによると、日本を含むアジア地域ではキュレーションチームや広報チーム、信頼と安全チーム、法務チームの人員がほとんど解雇されているとのこと。特に、日本ではトレンドトピックを選別するキュレーション担当者が解雇されたことで、トレンドに表示される内容に大きな変化が生じました。



以下の画像は、記事作成時点での日本のTwitterトレンドを示しており、トレンド上位にはゲームやエンターテインメント関連のワードがズラリと並んでいることが分かります。ワシントン・ポストは「日本では少人数で構成されたキュレーションチームがトレンドトピックを選別していました。これにより、Twitterは政治的な問題や文化的な問題を匿名で議論する場として利用されていました」「しかし、キュレーションチームがなくなったことで、トレンドに政治的な話題が表示されることは少なくなり、エンターテインメント関連の話題がトレンドに掲載されることが多くなりました」と指摘しています。





◆インドでは差別的な投稿が増加

インドでは、マスク氏による大量解雇以前は「政治的な誤情報の拡散防止」「マイノリティへの憎悪を助長するハッシュタグの拡散防止」といったモデレーション施策が正常に機能していました。しかし、大量解雇の後、モデレーションが正常に実行されなくなり、誤情報や差別的発言が容易に拡散されるようになりました。



ワシントン・ポストはインドで拡散されている誤情報の例として「イスラム教徒の男性がヒンドゥー教徒の女性を誘惑して宗教戦争を繰り広げている」というものを挙げています。



以下のツイートは、異なる宗教の信者同士の結婚式への招待状を示しつつ、結婚式を挙げる2人と「インドで起きた殺人事件」を関連付けて結婚式開催への反対を扇動しています。ツイートは記事作成時点では1万件以上のいいねを集めており、実際に2人には結婚式を思いとどまるように求めるメッセージが送信されたとのこと。最終的に、結婚式は中止されてしまいました。Twitterの元従業員は「問題のツイートは、大量解雇以前ならば、間違いなく削除されていました」と述べています。



हत्यारे अफताब के वसई में ही अब “ इमरान और दिव्या” का होने जा रहा है निकाह/ विवाह का निमंत्रण सार्वजनिक हैं। उसी ग्राम के “अफताब ने श्रध्दा” के 35 टुकड़े करने के ह्रदय विदारक अपराध के बाद भी यह कैसे होने जा रहा हैं ? #LoveJihad_ActOfTerrorism #LoveJihad #Shraddha pic.twitter.com/8gwmwYVkzm — Suresh Chavhanke “Sudarshan News” (@SureshChavhanke)



◆ブラジルでは暴力を扇動する投稿が増加

2023年1月8日に、ブラジルでは連邦議会や大統領府への襲撃事件が発生しました。この襲撃事件の前後にTwitter上では襲撃地点を共有する投稿が増加しており、マスク氏による大量解雇によってモデレーションチームが機能不全に陥った結果、暴力を扇動する投稿の多くが削除されず拡散されてしまったと指摘されています。



