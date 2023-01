Android向けのPS2エミュレーター「AetherSX2」の開発者が誹謗中傷や殺害予告を受けて開発中止を宣言

Android向けのPlayStation 2(PS2)エミュレーターである「 AetherSX2 」の開発者が、開発を無期限停止すると発表しました。開発停止の理由は「終わりのないなりすまし、苦情、要求、殺害予告」にあるとのことですが、記事作成時点で公開されているバージョン1.4-3060は引き続き利用可能となっています。 Page Unavailable https://www.aethersx2.com/ PS2 emulator for Android ends due to developer woes - Android Authority https://www.androidauthority.com/aethersx2-ps2-emulator-android-end-3262749/ 長年、Android端末でPS2のゲームをプレイするための唯一の選択肢は「DamonPS2」というエミュレーターを利用することでした。しかし、DamonPS2は非常に怪しげな過去を持った営利目的のクローズドソースアプリであるため、「AetherSX2の登場はエミュレーションファンにとって非常にエキサイティングでした」とAndroid関連メディアのAndroid Authorityは記しています。

