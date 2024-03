ゲームボーイとゲームボーイアドバンスのエミュレーター「Pizza Emulators」がGoogle Playから削除される

ゲームボーイやゲームボーイアドバンスといった任天堂ゲーム機のエミュレーターを開発するPizza Emulatorsが、すべてのアプリをGoogle Play上から削除すると発表しました。 Nintendo emulator Pizza Emulators pulls its apps from Google Play store | Eurogamer.net https://www.eurogamer.net/nintendo-emulator-pizza-emulators-pulls-its-apps-from-google-play-store

・関連記事

任天堂がNintendo Switchのエミュレーター「Yuzu」を提訴 - GIGAZINE



任天堂に訴えられたNintendo SwitchエミュレーターのYuzuが損害賠償金支払いに同意し、公開も即座に終了 - GIGAZINE



任天堂がゲームキューブ&Wiiエミュレーター「Dolphin」Steam版の削除をValveに要求 - GIGAZINE



ゲームキューブとWiiのエミュレーターである「Dolphin Emulator」はなぜSteamでのリリースが中止となったのか?開発チームがその経緯を語る - GIGAZINE



任天堂公式のNintendo Switch用ゲームボーイエミュレーターの画像がリークされたという報道 - GIGAZINE



2024年03月10日 15時00分00秒 in ソフトウェア, ゲーム, Posted by logu_ii

