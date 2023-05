2023年05月29日 12時35分 ソフトウェア

任天堂がゲームキューブ&Wiiエミュレーター「Dolphin」Steam版の削除をValveに要求



「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」のプレイムービーがソフトの発売前から出回ったことに対して、Nintendo Switchエミュレーターの削除を要求した任天堂が、今度はニンテンドーゲームキューブ(GC)・Wiiのエミュレーター「Dolphin」Steam版についてもDMCA(デジタルミレニアム著作権法)に基づいてValveに削除を求めたことがわかりました。



https://dolphin-emu.org/blog/2023/05/27/dolphin-steam-indefinitely-postponed/





https://www.pcgamer.com/nintendo-sends-valve-dmca-notice-to-block-steam-release-of-wii-emulator-dolphin/





https://www.videogameschronicle.com/news/nintendo-has-blocked-the-steam-version-of-gamecube-and-wii-emulator-dolphin/



「Dolphin」はWindows・Mac・Linux向けのオープンソースのエミュレーターです。2003年9月にHenrik Rydgård氏とF|RES氏がGCエミュレーターとして開発。2004年12月に一度開発が停止しましたが、2005年10月に復活。2007年5月にはオープンソース化され、2009年2月にWiiのエミュレーション機能が追加されました。





その後も順調にバージョンアップを重ね、2016年にはバージョン5.0安定版が公開されています。



ゲームキューブ&Wiiのエミュレータ最新版「Dolphin 5.0」が3年の時を経てリリース - GIGAZINE





近年はSteam版の開発が進められており、「2023年第2四半期公開予定」であることが2023年3月28日に発表されました。



https://dolphin-emu.org/blog/2023/03/28/coming-soon-dolphin-steam/



しかし、このSteam版の削除要請を任天堂がSteamの運営元であるvalveに行ったことが明らかになっています。任天堂がDMCAに基づく削除要求を行ったのは2023年5月26日のことで、Dolphinが著作権で保護されている作品へのアクセスの制御を技術的に回避していると主張しています。



この通告を受けて、Dolphin公式ブログは「とても残念ですが、Dolphin on Steamのリリースが無期限延期になったことを発表しなければなりません。我々はValveから、任天堂がDolphin on Steamに対してDMCAを理由として停止命令を出したことを知らされ、問題が解決するまでSteam上のDolphinのページを削除することになりました。現在、選択肢を調査中であり、近い将来、より詳しい対応を行う予定です」との声明を公開しています。



ゲーム開発者でエミュレーターに詳しいYouTubeチャンネル・Modern Vintage Gamerは、Wiiにハードコーディングされていると考えられる秘密鍵がDolphinのコードに含まれており、DMCA削除通知を行うには十分であると説明しました。



