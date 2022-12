無料かつ広告も表示されない写真特化型SNS「Pixelfed」を使ってみたよレビュー

Pixelfedはオープンソースで開発されており、以下のリンク先でソースコードが公開されています。 GitHub - pixelfed/pixelfed: Photo Sharing. For Everyone. https://github.com/pixelfed/pixelfed また、自分でサーバーを設立するためのガイドも用意されています。 Generic installation guide | Pixelfed Documentation https://docs.pixelfed.org/running-pixelfed/installation/

2022年12月24日 12時00分00秒 in レビュー, ウェブアプリ, Posted by log1o_hf

