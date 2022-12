2022年12月21日 13時00分 ハードウェア

150万円超のAlexa内蔵スマートトイレが販売される



「スマートトイレ」といえば、自動でフタを閉めたり、水を流したりするトイレが想像できます。家電メーカーのKOHLERは、新たにこれらの機能に加えて音声アシスタントの「Alexa」をも搭載したスマートトイレ「Numi 2.0」を開発し、2022年12月から一般に向けて販売を開始しました。



KOHLER Announces Smart Products for the Kitchen and Bathroom, Expands Voice Control, Lighting and Music Experiences through KOHLER Konnect | Business Wire

https://www.businesswire.com/news/home/20190104005350/en/KOHLER-Announces-Smart-Products-Kitchen-Bathroom-Expands



Kohler’s Numi 2.0 Smart Toilet has Alexa inside and is coming soon - The Verge

https://www.theverge.com/2022/12/19/23510864/kohler-numi-smart-toilet-alexa-ces-2022



Numi 2.0にはウォシュレットやエアドライヤー、便器洗浄用のUVライト、自動洗浄・脱臭機能、緊急用のバックアップ洗浄システムなどさまざまな機能が搭載されており、これらは壁に設置されたリモコンや、Alexaで操作することができます。





さらにLEDライト調整機能や音楽再生機能も備えており、「完全没入型」の体験を生み出してくれるとのこと。価格は1万1500ドル(約150万円)です。



Numiのコンセプトは2017年に最初に登場しており、改良されたNumi 2.0は電子機器の見本市であるCES 2018などでその姿が披露されました。



KOHLER® Numi™ Intelligent Toilet - YouTube





KOHLERはNumi 2.0のほかにも、お湯の温度を管理する「スマート浴槽」や照明付きの鏡、水量を記録するスマート蛇口などを開発しており、これらをまとめて「ライト付きバスルームコレクション」として一般販売を進めています。