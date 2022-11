2022年11月22日 12時00分 ハードウェア

Amazon Alexaは「巨大な失敗」と社員が吐露、損失は年間1兆4000億円のペースに



7000億円以上の営業損失を出したデバイス事業の見直しを進めているAmazonが手がける音声アシスタント「Alexa」は、2022年だけで100億ドル(1兆4000億円)を食いつぶす大きな失敗だったと、Amazonの社員が語りました。



Amazon Alexa is a “colossal failure,” on pace to lose $10 billion this year | Ars Technica

https://arstechnica.com/gadgets/2022/11/amazon-alexa-is-a-colossal-failure-on-pace-to-lose-10-billion-this-year/



Amazonは営業不振により最大で1万人を解雇する史上最大規模の人員整理を進めており、その中で最も大きな影響を受けているのが音声アシスタントであるAlexaの開発チームです。



伝えられるところによると、Alexa開発チームが所属する「Worldwide Digital」という部門は2022年の第1四半期だけで30億ドル(約4200億円)の損失を出しているとのこと。この部門はAmazon Primeビデオも担当していますが、損失の大部分はAlexaによるものだとされています。また、Alexa部門のハードウェアチームが出す損失は通年で100億ドルに達するペースで、これは他の部門の2倍の規模です。



レポートに証言を寄せたAmazonのハードウェアチームの現役および元従業員12人は、Alexa部門を「危機的状況にある部門」と評しています。また、Alexaに携わる社員の話によると、Alexaを収益化するAmazonの計画はほぼすべてが失敗しており、社員の中にはAlexaを「巨大な『想像力の欠如(failure of imagination)』」や「見逃されたチャンス」と呼んでいる人もいるとのこと。今回のAmazon史上最大規模の人員整理は、こうしたAlexaの赤字体質を改善させることができなかったツケだと位置づけられています。





ここまで酷評されているとAlexaを搭載したデバイスがまったく売れていないような印象を受けますが、実はAmazon EchoシリーズはAmazonで最も売れている製品の1つです。しかし、ほとんど原価と同じ価格で売られているため、ハードウェアの売り上げが利益につながっていないのが実情です。



頼みの綱はユーザーの家庭に普及したAlexaがお金を稼いでくれることですが、Alexaは宣伝をしないので広告費は得られず、またAlexa経由でAmazonに商品を注文する人もほとんどいませんでした。Alexaについて取り上げたレポートによると、Alexaでの消費動向を4年間追跡して得られた調査からは「Alexaは週に10億件もの会話を行っているものの、それらのほとんどは音楽の再生や天気の確認といったささいなコマンドだった」という結論が出ているとのことです。





音声アシスタントで苦労しているビッグテックはAmazonだけではありません。GoogleによるGoogleアシスタントの収益化も難航しており、2022年10月の決算発表ではGoogleがAmazonとほぼ同じ問題を抱えていることが露呈しました。そのため、GoogleはAmazonと同様にGoogleアシスタント部門に割くリソースを削減することで対応しています。



一方Appleは、Siriを搭載した初代HomePodに350ドル(約5万円)という野心的な価格を設定してハードウェアから利益を回収するモデルの構築に挑戦しましたが、消費者には受け入れられず、HomePodは2021年3月に生産終了を余儀なくされました。



Appleはその後、本体のサイズと価格を一回りダウンさせたスマートスピーカーの「HomePod mini」をリリースしつつ、大きなHomePodを復活させる道筋を模索しているとのことです。



