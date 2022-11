2022年11月17日 11時38分 メモ

メモアプリ「Evernote」をヨーロッパのIT企業Bending Spoonsが買収へ



単にメモするだけではなく画像や動画、PDFファイルも加えてあらゆる情報整理・共有に役立つメモアプリ「Evernote」を、ヨーロッパの大手IT企業Bending Spoonsが買収することで最終合意に至ったことが発表されました。買収完了は2023年初頭の予定です。



Bending Spoons to Acquire Renowned Productivity App Evernote to Enhance Suite of Consumer-Facing Digital Products

https://www.prweb.com/releases/bending_spoons_to_acquire_renowned_productivity_app_evernote_to_enhance_suite_of_consumer_facing_digital_products/prweb19024575.htm



Evernote’s Next Move: Joining the Bending Spoons Suite of Apps | Evernote Blog

https://evernote.com/blog/evernote-next-move-joining-bending-spoons/



Evernoteはステパン・パチコフ氏が2000年に創業したメモアプリサービスを提供する企業。2007年から共同創業者フィル・リービン氏がCEOとなって規模を拡大し、数億ドル(数百億円)規模の投資を受けつつ、ユーザー数を1100万人、企業価値を10億ドル(約1400億円)にまで高めました。





しかし、その後は伸び悩み、2015年のリービン氏退任後、Googleでスマートグラス「Google Glass」を担当していたクリス・オニール氏がCEOに就任。従業員を18%解雇し、全国に10あったオフィスのうち3つを閉鎖するなど大なたを振るいました。



Evernoteが組織再編のために世界的規模で従業員の解雇を実施 - GIGAZINE



By Sebastian Jaramillo



オニール氏は会社の過剰拡大と非効率性の是正のためとして、2018年にも15%の従業員を解雇。このころ、最高技術責任者をはじめとした最高幹部が一気に会社を離れています。



その後、プラットフォーム企業TokBoxの元CEOであるイアン・スモール氏がCEOになると、有料ユーザー数百万人、経常利益1億ドル(約140億円)と立て直しに成功しました。



一方のBending Spoonsは2013年創業。社内プラットフォーム技術を活用し、多数のポートフォリオを立ち上げて世界中で5億人のユーザーを獲得。記事作成時点で、月間1億人のアクティブユーザーがいるとのこと。



買収により、Bending Spoonsはプラットフォーム技術をEvernoteにも適用し、有用性を高めて顧客へのリーチをさらに強化する予定だそうです。



Evernoteによると「ユーザーのデータを安全に保護する」という取り組みは今後も変わりなく、ユーザーに愛用されているEvernoteは今後も繁栄し続けるとのことです。