お湯を注いで5分でコクのあるビーフシチューが楽しめる「日清シチューメシ ビーフ ドミグラス」を食べてみた

・関連記事

明太バター醤油がクセになる「スーパーカップ1.5倍×EXIT 明太バター醤油味ラーメン」などお笑いコンビ・EXIT監修の新作スーパーカップ2種試食レビュー - GIGAZINE



ニラとニンニクの風味と肉の旨みが食欲をかき立てる「カップヌードル 餃子 ビッグ」を食べてみた - GIGAZINE



牛のうまみがしみしみの牛謎肉とチーズで背徳感マシマシな「カップヌードル 謎肉ダブルチーズ牛丼」を食べてみた - GIGAZINE



電子レンジで温めるだけで肉と野菜の優しいシチューを作れる「ほっとシチュー クリーム」試食レビュー - GIGAZINE



手軽に栄養バランス完璧な食事を実現できる日清食品「完全メシ」は豚のうま味爆発ラーメンや本格欧風カレーなど味の妥協一切なし - GIGAZINE

2022年11月11日 12時07分00秒 in 試食, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.