2026年01月13日 17時00分 試食

寒い冬にちょうどいい旨辛カップ麺「カップヌードル 辛味噌」試食レビュー、唐辛子や豆板醤でピリ辛な仕上がり



豆板醤と唐辛子で旨辛な味付けの「カップヌードル 辛味噌」が2026年1月12日に登場しました。旨辛濃厚スープで後引く辛さがクセになる一杯に仕上がっているとのことなので、実際に食べて味を確かめてみました。



「カップヌードル 辛味噌」「カップヌードル 白味噌」(1月12日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ

https://www.nissin.com/jp/company/news/13584/



カップヌードル 辛味噌のパッケージはこんな感じ。





フタも容器も赤色。「豆板醤風の旨辛濃！仕上げ！」と書かれています。





辛さレベルは5段階中の3です。





スープの材料には豚脂、粉末みそ、ポーク調味料、ごま、オニオン調味料、みそ調味料、チキン調味料、唐辛子調味料、ガーリック調味料、唐辛子みそ、魚醤、にぼし粉末、さんしょう調味料などが使われています。





カロリーは398kcal。





かやくは大豆たん白入り豚ミンチ加工品、キャベツ、にんじん、赤唐辛子、にらです。





熱湯を注いで3分待機。





完成しました。赤茶色のスープに豚ミンチやにらがたっぷり浮かんでいます。





スープは唐辛子や豆板醤のピリッとした辛みを楽しめます。舌や喉が痛くなるような辛さではなく、少しピリッと感じる程度なので、激辛カップ麺ではなく食べやすいピリ辛カップ麺といった感じ。唐辛子の辛さよりむしろ塩辛さの方が目立ちます。





麺をすすると唐辛子やにらが絡んできます。唐辛子が口に入った際に強めの辛さを味わえるのがいい感じ。にらの食感や風味も旨辛スープに合います。





定番商品のカップヌードル 味噌と食べ比べてみると、「カップヌードル 味噌の辛口版」ではなく味のベースからまったく異なるカップ麺であることが分かります。食塩相当量はカップヌードル 辛味噌が4.4gでカップヌードル 味噌が4.9gですが、スープや具材の構成によって辛味噌の方が塩辛く感じました。





カップヌードル 辛味噌の希望小売価格は税別236円です。記事作成時点では楽天市場で20個セットを税込4514円(1個当たり約226円)で入手できます。



