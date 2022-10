TikTokerの突撃インタビューで「巨乳とイチャイチャ」発言をしたApple幹部が即解雇

Appleの調達部門副社長と務めていたトニー・ブレビンス氏が解雇されました。ブレビンス氏の解雇は、TikTokerの突撃インタビューに対して不適切な発言で応じたことが原因と報じられています。 Apple’s Tony Blevins to Leave After Making Crude Remarks in Daniel Mac TikTok - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-29/top-apple-executive-to-leave-after-crude-remarks-in-tiktok-video 問題のインタビュー映像は、「高級車に乗る人物に突撃インタビューを仕掛ける映像」を多数投稿しているTikTokerの itsdanielmac 氏によって投稿されたものです。実際の映像は、以下の埋め込みから再生できます。

・関連記事

TikTokで正体不明の「ピンクソース」が大流行するものの「腐った匂いがする」「茶色く変色している」と非難殺到 - GIGAZINE



TikTokerの暴挙を見るに見かねて「TikTok禁止」をネパールの寺院や観光名所が打ち出す - GIGAZINE



「聖人っぽい行動」を投稿しまくるTikTokerに非難が殺到 - GIGAZINE



有名TikTokerが「動画映えのために山に火を付けた」と炎上し警察に立件される、本人は「来たときには火事が起きてた」と否定 - GIGAZINE



2022年10月04日 15時00分00秒 in 動画, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.