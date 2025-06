AppleがiPhoneユーザーに映画の宣伝通知を強制送信した行為はApple自身の規約に違反している、当該映画「F1／エフワン」はブラッド・ピット主演で大ヒット中

ブラッド・ピット主演の映画「 F1/エフワン 」が2025年6月27日(金)に公開されました。Appleはこの映画を 「ウォレットの通知機能」を用いて宣伝 していたのですが、Appleの広告手法がApple自身のルールに違反しているという指摘が寄せられています。 App Review Guidelines - Apple Developer https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/ More on Apple's Trust-Eroding 'F1 the Movie' Wallet Ad | Hacker News https://news.ycombinator.com/item?id=44411069 「F1/エフワン」はブラッド・ピット主演のレーシング映画で、全世界の初週末興行収入が1億4400万ドル(約208億円)に達する大ヒットを 記録 しています。この「F1/エフワン」はAppleが制作を担当しており、Appleは WWDC25 の基調講演の冒頭で「F1/エフワン」をアピールする特別映像を流すなど宣伝に力を入れています。

