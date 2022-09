2022年09月27日 19時00分 レビュー

画像生成AIで自分が作りたいイメージから類似画像を見つけてプロンプト・呪文を次々に探していける「KREA」



画像生成AI「Stable Diffusion」は「プロンプト」として文字列を入力することで、その文字列の内容に沿った絵や写真を自動で生成してくれます。しかし、自分の理想により近い画像を生成してもらうためには、多種多様な文字列を大量にプロンプトとして入力する必要があり、この複雑なプロンプトを探ることが画像を生成する工程の中でも特に大変な作業の1つです。「KREA」はAIで生成された画像とそのプロンプトをまとめたデータベースで、自分が理想とする画像を生成するためのプロンプトを探る作業がはかどります。



KREA — create better prompts.

https://www.krea.ai/



KREAのトップページはこんな感じ。





上段の「search for prompt」に「anime」と入力してみると、以下のようにサジェストが表示されました。





今回はサジェストを無視し、「anime」と入力してEnterキーを押して検索してみました。





以下の赤い枠で囲んだチャイナ服の女の子のイラストが気に入ったので、これをクリックします。





気になってクリックしたイラストはこんな感じ。イラストの下にある「Prompt」欄に、この画像を生成した際に入力されたプロンプトが表示されています。「COPY PROMPT」をクリックすると、プロンプトをまるごとコピー可能。





上記画像のプロンプト「little chinese girl with flowers in hair wearing an white dress. art by ilya kuvshinov, profile picture, inspired in hirohiko araki, realistic, highly detailed, 8 0 s anime art style」を使って、Stable Diffusionで生成してみた画像が以下。ステップ数は80、サンプラーはEuler a、CFGスケールは7で、Batch Countを5に設定して5枚同時に生成しています。





「Prompt」の下にある「Modifiers」では、プロンプトに登録されているキーワードがタグとして表示されています。





「8 0 s anime art style」のタグをクリックしてみます。





すると、「8 0 s anime art style」の検索結果が表示されました。





検索結果をスクロールして気に入った画像を見つけたら、またその画像をクリックして表示してプロンプトをチェック。





今回のプロンプトは「beautiful pink little girl, profile picture, vintage fashion, highly detailed, reflection, 8 k, realistic artwork, hd, inspired by jojo bizarre adventure, 9 0 s anime art style」。先出のプロンプトと見比べると、どうやら「荒木飛呂彦」「ジョジョの奇妙な冒険」の要素が自分の琴線に触れる画像を生成するキーワードになっていそうです。





そこで、2つを組み合わせた「little chinese girl with flowers in hair wearing an white dress, profile picture, vintage fashion, highly detailed, reflection, 8 k, realistic artwork, hd, inspired in hirohiko araki, 9 0 s anime art style」で、1回目と同じ条件で出力した画像5枚が以下。下段中央が個人的にかなり好みだったので、満足のいく結果となりました。タグをたどりながら検索結果を掘り下げていくことで、自分の生成したい画像にふさわしいプロンプトを探すことができます。





なお、KREAに登録されているプロンプトのデータはデータベース化されており、GitHubにリポジトリがホストされています。



GitHub - krea-ai/open-prompts

https://github.com/krea-ai/open-prompts