工場づくりゲーム「Factorio」をNintendo Switchに移植するまでにはどんな苦労があったのか？

・関連記事

未開の惑星に工場を建設するリアルタイムシミュレーション「Factorio」の正式版となるバージョン1.0がついにリリース - GIGAZINE



さまざまな作業を自動化しながら漂流した星に工場を建設&拡張するリアルタイムシミュレーションゲーム「Factorio」 - GIGAZINE



工場建築ゲーム「Factorio」で実際に動作する8ビットコンピューターを作り上げた猛者が登場 - GIGAZINE



「OKボタンは右か左か」問題から始まったゲーム「Factorio」のGUIデザインの工夫 - GIGAZINE



未開の星で工場のラインを組み上げていくゲーム「Factorio」が得意な人はソフトウェアエンジニアに向いている - GIGAZINE



工場建設シム「Factorio」のブループリントをシンプルに視覚化する「Factorio Blueprint Visualizer」 - GIGAZINE

2022年09月27日 06時00分00秒 in ゲーム, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.