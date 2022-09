ミッフィー＆阪急電鉄のコラボで駅員さんになったミッフィーが食べられるチーズケーキ「ミッフィーチーズケーキバーセット」が登場したので実際に食べてみた

・関連記事

ブルボンの「チョコあ~んぱん」が約18倍に巨大化した菓子パン版の「チョコあ~んぱん」が登場したので食べてみた - GIGAZINE



マクドナルドの定番人気フラッペにマカロンをトッピングした「ホワイトチョコストロベリーフラッペ&マカロン ラズベリー」を飲んでみた - GIGAZINE



こんがり焼き芋がスタバのフラペチーノになった「焼き芋ブリュレ フラペチーノ」試飲レビュー - GIGAZINE



飲んだ瞬間に芋の風味に溺れる激甘ドリンク「安納芋のスイートポテト味の月見マックシェイク」試飲レビュー - GIGAZINE



蜜のような芋の甘さがアイスとマッチする「ハーゲンダッツ ミニカップ『甘熟 紅はるか』」試食レビュー - GIGAZINE



2022年09月22日 22時00分00秒 in 試食, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.