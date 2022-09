2022年09月21日 12時48分 ネットサービス

YouTubeがパートナープログラムを改訂し「YouTube ショート」でも広告収入の45%を受け取れるようにすると発表



YouTubeがクリエイターに動画の再生数に応じて広告収入を還元するパートナープログラムを改定し、短い動画を投稿する「YouTube ショート」でも広告収入を得られるようにすることを発表しました。



Made on YouTube: supporting the next wave of creative entrepreneurs

https://blog.youtube/news-and-events/supporting-the-next-wave-of-creative-entrepreneurs/



YouTube targets TikTok with revenue sharing for Shorts, Partner Program expansion | TechCrunch

https://techcrunch.com/2022/09/20/youtube-targets-tiktok-with-revenue-sharing-for-shorts-partner-program-expansion/



従来のパートナープログラムでは、「チャンネル登録者数1000人以上、かつ合計視聴時間4000時間」をクリアしたクリエイターのみが参加できました。ただし、これは通常の動画のみで、YouTube ショートはプログラムの対象外でした。



新しく改訂されるパートナープログラムは2023年から適用されます。この新しいプログラムでは、YouTube ショートからも広告収入を得ることができます。ただし、クリエイターは過去90日間に1000万回以上の再生数を獲得する必要があります。





このプログラムに参加したクリエイターは、動画の広告収入のうち45%を受け取ることができるとのこと。また、音楽を使っても使わなくても収益の分配率は変わらないとのこと。



YouTubeがショートムービーのクリエイターに広告収入を提供する準備を進めていたことは、ニューヨークタイムズによってすでに報じられていました。45%という収益分配率はニューヨークタイムズが事前に報じた内容と一致します。



YouTubeはショート動画クリエイターに広告収入を提供する準備を進めている - GIGAZINE





YouTubeの最高製品責任者であるニール・モーハン氏は「どのプラットフォームでも、ショートムービーに対して真の収益共有が大規模に提供されるのはこれが初めてだと言えることを誇りに思います」と述べています。YouTube ショートの競合サービスであるTikTokでも広告収入分配を試験的に進めているそうですが、TikTokの収益化プログラムの参加資格を得られるのはTikTokの全動画の上位4%のみ。そのため、クリエイターがTikTokの動画で広告収入を得ることはかなり難しくなっているといえます。



YouTuberのクリス・コリンズ氏は「私にとってYouTube ショートの主な利点は、多くの人々にリーチし、人々を私のコミュニティーに引き込めることです。一方で、私のショートムービー以外のコンテンツは、より多くの収益をもたらしてくれます。だから、YouTube ショートにパートナープログラムが導入されるというニュースはとても大きいものです。両方のフォーマットで生計を立てることができるようになるんです」とコメントしています。