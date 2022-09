「目の前の審査員がオペラを歌っているみたいにAIでリアルタイム合成するパフォーマンス」がオーディション番組で喝采を浴びる

アメリカの超人気番組「 アメリカズ・ゴット・タレント(AGT) 」は、世界各国から多種多様なパフォーマーが集まり、賞金100万ドル(約1億4000万円)をかけたオーディションに挑戦するという番組です。そんなAGTに、大手半導体企業のNVIDIAが支援しているスタートアップ・ Metaphysic が参加し、「リアルタイム合成技術で目の前の審査員がオペラを歌っているかのように見せるパフォーマンス」を披露しました。 AI Propels Metaphysic to ‘America’s Got Talent’ Final | NVIDIA Blog https://blogs.nvidia.com/blog/2022/09/13/metaphysic-ai-avatars-americas-got-talent/ ロンドンを拠点として2021年に設立されたMetaphysicは、クリエイターが仮想のアイデンティティと合成コンテンツを構築することをAI技術で支援しています。2021年には、AI合成技術を使って俳優のトム・クルーズ氏がしゃべったり動いたりしている様子を再現した「 deeptomcruise 」というTikTokアカウントを作成し、合計で約1億回もの再生数を記録するなど話題を呼びました。

2022年09月14日 16時00分00秒 in ソフトウェア, 動画, アート, Posted by log1h_ik

