リリース時には使えない「iOS 16」の機能まとめ、目玉機能のiCloud共有フォトライブラリ機能も延期



ロックダウンモードなどの新機能を搭載したiOS 16が現地時間の2022年9月12日に、日本では13日にリリースされます。このiOS 16では、「iCloud共有フォトライブラリ」を始めとする複数の新機能が使用できないことが分かりました。



iCloud共有写真ライブラリとは、写真や動画を最大5人の連絡先と共有して全員で編集できるiOS 16の新機能で、Appleの公式ページではこの機能が「年内に登場」と案内されています。Internet Archiveに保存されていた2022年9月6日時点のページにはこの案内がないことから、延期に関する情報が後から追加されたことが分かります。





このほか、iOS 16のリリース時には以下の機能が使用できないと、IT系ニュースサイトの9to5Macは伝えています。



・ロック画面から直接アクティビティが確認できる「ライブアクティビティ」機能と、その機能をサードパーティーアプリがサポートするためのAPI

・ライブアクティビティに対応したApp Clip





・Apple Pencilを使った手書きやキーボード入力での書き込みができる「フリーフォーム」

・FaceTimeで通話中の相手とゲームを始められるGame Centerの「SharePlay」機能

・連絡帳にGame Centerのプロフィールを追加する「連絡帳の統合」機能

・Google、Apple、Amazonなどによるスマートホームの標準規格「Matter」への対応

・集中モードでメッセージの会話やメールのアカウント、カレンダーの予定をフィルタリングできる「集中モードフィルタ」



iOS16の新機能のいくつかがリリース後にずれ込むほか、例年iOSのメジャーアップデートと同時期だったiPadOS 16のリリースも10月に延期することが分かっています。



