Twitterに時間を決めて予約ツイートできる機能がブラウザ版でスタート、ツイートの下書きも可能に

Twitterは2020年5月29日のツイートで、「ブラウザ版で、ツイートを下書きとして保存したり、特定の時間に送信するようにスケジュールを設定したりすることができるようになりました」と発表しました。



Not quite ready to send that Tweet? Now on https://t.co/fuPJa36kt0 you can save it as a draft or schedule it to send at a specific time –– all from the Tweet composer! pic.twitter.com/d89ESgVZal