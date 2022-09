「スプラトゥーン3(Splatoon3)」で集めたアイテムをまとめて飾れるロッカーはこんな感じ

・関連記事

「スプラトゥーン3(Splatoon3)」で新登場したナワバリバトルをカードゲーム化した「陣取大戦ナワバトラー」はシンプルなルールとカードゲーム特有のコレクションが物を言う仕上がり - GIGAZINE



・関連記事

スプラトゥーン3で新登場するブキやスペシャルウェポンを「スプラトゥーン3 前夜祭」で使いまくってみた - GIGAZINE



「スプラトゥーン3 前夜祭」を事前ダウンロードして新拠点のバンカラ街や新ブキをチェック&生まれ変わったフェスに備えてみた - GIGAZINE



スプラトゥーン3の新キャラ・新ブキ・新要素盛りだくさんの「スプラトゥーン3 Direct 2022.8.10」まとめ - GIGAZINE



「スプラトゥーン3」は2022年夏発売、新オオモノシャケやイクラ投げなどが追加された新しいサーモンランネクストウェーブも - GIGAZINE



「スプラトゥーン3」の最新情報が公開、新しいヒーローモードの一部が明らかに - GIGAZINE



「スプラトゥーン3」の発売が2022年に決定、新ブキやスペシャルウェポンの姿も - GIGAZINE



2022年09月10日 17時00分00秒 in レビュー, ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.