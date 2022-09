HTMLだけでスマートフォンのカメラにアクセスするクールな方法

・関連記事

ガラケーから最新iPhoneまで「ケータイのカメラ」の性能向上が一目で分かるシミュレーター - GIGAZINE



「スマホで撮影した写真のブラインドテスト」でiPhone 13 ProがPixel 5aに敗北 - GIGAZINE



「iPhone 13 Pro Max」のマクロ撮影性能は眼科医が診察に使うレベルに達している - GIGAZINE

2022年09月08日 23時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, 動画, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.