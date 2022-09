8歳の少年が「昆虫と植物の関係についての研究」を100年越しに覆す発見に貢献

8歳の子どもが見つけたアリの行動が、1世紀以上にわたり続けられてきた昆虫と植物の相互作用に関する研究の見直しにつながる新発見だったことが分かりました。 Oak Galls Exhibit Ant Dispersal Convergent with Myrmecochorous Seeds | The American Naturalist: Vol 200, No 2 https://doi.org/10.1086/720283 Boy's discovery reveals highly complex plant-insect interaction https://phys.org/news/2022-09-boy-discovery-reveals-highly-complex.html ◆研究の発端 今回の新発見のきっかけは、当時8歳のヒューゴ・ディーンズ君が自宅の裏庭にあるアリの巣の近くに小さな球体が転がっているのを見つけたことでした。ヒューゴ君はそれを植物の種だと思いましたが、ヒューゴ君の父親であるアンドリュー・ディーンズ氏は、それがナラの木の 虫こぶ だということに気づきました。

2022年09月06日 06時00分00秒 in サイエンス, 生き物, Posted by log1l_ks

