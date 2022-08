2022年8月29日のヘッドラインニュース

「いちばん強いのはどれ? グー vs パー vs チョキ」の結果は25対0対10対で「グー」チームの勝利に終わった。 「グー」チームのみなさん、おめでとう! 結果発表はゲーム内のバンカラジオで確認できるが、「前夜祭」はしばらくするとプレイできなくなるので、ご覧になりたい方は、どうぞお早めに。 pic.twitter.com/JqtoPvoYrv

・1つ前のヘッドライン

2022年8月26日のヘッドラインニュース - GIGAZINE



2022年08月29日 18時45分00秒 in ヘッドライン, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.