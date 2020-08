【訃報】アベンジャーズのブラックパンサーを演じたチャドウィック・ボーズマンさん死去

マーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)でブラックパンサーことティ・チャラを演じたチャドウィック・ボーズマンさんが、2020年8月28日(金)に大腸がんで亡くなりました。43歳でした。



Chadwick Boseman: Black Panther star dies of cancer aged 43 - BBC News

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53955912



ボーズマンさんの公式Twitterアカウントが日本時間の2020年8月29日11時11分に更新され、同氏の逝去を伝えました。ツイートでは「チャドウィック・ボーズマンの逝去を『計り知れない悲しみ』と共にお伝えします。チャドウィックは2016年にステージ3の大腸がんと診断され、ステージ4に進行しながら、この4年間闘病生活を続けてきました。真のファイターであるチャドウィックは、あらゆることに耐え忍びながら、あなたが方の愛する多くの映画をもたらしてきました。マーシャル 法廷を変えた男やDa 5 Bloods、オーガスト・ウィルソン脚本のMa Rainey's Black Bottomなど、数えきれないほどの映画に携わっており、これらはどれも数えきれないほどの手術と化学療法を受けながら撮影された作品です。さらに、ブラックパンサーのティ・チャラを演じたことは彼のキャリアにとって最高の名誉でした。チャドウィックは自宅で妻と家族に見守られながら逝きました。チャドウィックの家族は皆さまからの愛と祈りに深く感謝しており、引き続きこの難しい時間にリスペクトとプライバシーを持って接していただければと思います」と記されています。





ボーズマンさんを一躍時の人としたのは、2018年に公開されたMCU作品のひとつである「ブラックパンサー」です。同作はMCU生誕10周年記念作品であり、2019年の第91回アカデミー賞においてスパーヒーロー映画として初の作品賞にノミネートされた作品というだけでなく、全世界累計興行収入が13億4691万3161ドル(約1420億円)と大ヒットを記録した作品です。ボーズマンさんがブラックパンサーを演じることが発表されたのは2014年10月のことで、ステージ3の大腸がんと診断されたのが2016年、そして映画の撮影がスタートしたのが2017年1月21日なので、ブラックパンサーは闘病生活を続けながらの撮影であったことがわかります。



「ブラックパンサー」MovieNEX 予告編 - YouTube





ボーズマン氏の訃報を受け、MCUでハルクことブルース・バナーを演じる俳優のマーク・ラファロさんはTwitterを更新し、「2020年の悲劇はチャドウィック・ボーズマンの逝去でより深いものとなってしまったとしか言いようがありません。チャドウィックは驚くべき才能を持った人物です。兄弟よ、君は永遠に偉大な人物であり、君の偉業は始まったばかりだったのに。安らかに、陛下」とツイートしています。



All I have to say is the tragedies amassing this year have only been made more profound by the loss of #ChadwickBoseman. What a man, and what an immense talent. Brother, you were one of the all time greats and your greatness was only beginning. Lord love ya. Rest in power, King.