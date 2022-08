新型コロナ感染症の後遺症が長期化するのはヘルペスウイルスと関連している可能性があるという研究結果

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は感染しても無症状で済む人もいれば、 長期的な後遺症に悩まされている患者も多くいる ことも明らかになっています。このCOVID-19の後遺症が長期にわたるケースを分析した結果、ヘルペスウイルスやホルモンレベルの低下が関連している可能性が明らかになりました。 Could long COVID be linked to herpes viruses? Early data offer a hint https://www.nature.com/articles/d41586-022-02296-5 COVID-19の長期にわたる後遺症は、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)に感染したのち、数カ月から数年にわたり続くといわれており、時には患者を衰弱させるほど影響を与えます。COVID-19の長期的な後遺症は、COVID-19患者の5~50%に影響を与えるという 研究結果 もありますが、どのような人が長期的な後遺症に苦しめられることになるのかについては、これまでほとんど手がかりがありませんでした。 そこで、コネチカット州ニューヘブンにあるイェール大学の医学部に在籍する免疫生物学者の 岩崎明子 氏が率いる研究チームは、215人の被験者からそれぞれ数千ものデータポイントを収集し、COVID-19の長期的な後遺症に悩まされる患者とそうでない健康な人の免疫学的特徴の違いを分析しています。 研究では被験者を「COVID-19に感染したことがない、あるいは感染後にすぐに回復した人」を「健康な被験者」(116人)、「COVID-19の長期的な後遺症に悩まされた人」を「後遺症に悩まされる被験者」(99人)に分類。分析の結果、「後遺症に悩まされる被験者」は炎症・血糖値・睡眠サイクルの調整に役立つストレスホルモンの一種である コルチゾール のレベルが、「健康な被験者」よりも約50%も低いことが明らかになっています。

2022年08月29日

