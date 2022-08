2022年08月09日 13時38分 メモ

Googleのデータセンターで電気事故発生、3人がやけどで搬送



アイオワ州カウンシルブラフスにあるGoogleのデータセンターで電気関連の事故が発生し、3人がやけどで病院に搬送されました。症状の程度は報道によって食い違いがありますが、搬送時点で3人は意識があったとのことです。



事故があったのはアイオワ州カウンシルブラフスにあるGoogleのデータセンター。カウンシルブラフスはアイオワ州の西端に位置し、ミズーリ川を挟んだ西側にはネブラスカ州最大の都市オマハがあります。





事故の発生は現地時間で2022年8月8日11時59分(日本時間8月9日1時59分)ごろ。現地警察によれば、3人の電気技師がデータセンターの建物近くにある変電所で作業をしていたときにアークフラッシュ(電気爆発)が発生したとのこと。3人はやけどを負い、1人はヘリで、2人は救急車で病院に搬送されました。症状の程度については、重度のやけどを負った人数を3人全員とする報道と1人とする報道があり食い違いが見られますが、いずれも、搬送時に3人とも呼吸、意識はあって話をしていたとのこと。





Googleの広報担当者デヴォン・スマイリー氏は以下の声明を発表しています。



「本日(注:現地時間2022年8月8日)、アイオワ州カウンシルブラフスにあるGoogleのデータセンターで電気事故が発生し、現場で3人が負傷、現在治療を受けていることを確認しています。すべての労働者の健康と安全は私たちの絶対的最優先事項であり、パートナーや地方自治体と緊密に協力して状況を徹底的に調査し、必要に応じて支援を提供いたします」



消防が事故の原因を調査中です。