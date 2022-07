2022年07月13日 14時27分 乗り物

BMWがシートヒーター用の「月額約2500円の有料プラン」を提供していることが話題に



ドイツの自動車メーカー・BMWは、革張りの自動車やバイクのシートを暖めるために「シートヒーター」を採用しています。韓国ではBMWのシートヒーターが、月額18ドル(約2500円)の月額有料サービスとして提供されていることが明らかになり、批判の的となっています。



BMW Makes Heated Seats an $18/Month Subscription Service—Again

https://www.thedrive.com/news/bmw-is-charging-a-subscription-fee-for-heated-seats-again



No, BMW is not making heated seats a subscription for US cars | Ars Technica

https://arstechnica.com/cars/2022/07/no-bmw-is-not-making-heated-seats-a-subscription-for-us-cars/



BMW starts selling heated seat subscriptions for $18 a month - The Verge

https://www.theverge.com/2022/7/12/23204950/bmw-subscriptions-microtransactions-heated-seats-feature



BMWは、BMW iDriveやリモート・ソフトウェア・アップグレード、My BMWアプリなどの多彩なサービスとアプリケーションを利用できるようになるサービスとして「BMWコネクテッド・ドライブ」を提供しています。韓国のBMWユーザーは、シートヒーターやステアリングヒーターを利用したい場合、BMWコネクテッド・ドライブで有料サービスとして購入することが必要な状況になっていると報じられています。



報道によると、韓国ではシートヒーターが月額2万4000ウォン(約2500円)で提供されており、1年契約の場合は約176ドル(約2万4000円)、3年契約の場合は約283ドル(約3万9000円)となっており、406ドル(約5万6000円)を支払えばサブスクリプション形式での契約ではなく恒久的にヒートシーターを利用可能になります。





韓国ではBMWコネクテッド・ドライブの有料サービスとして、ドライブレコーダー機能やドライブアシスタントプラス機能、ハイビームアシスタント機能などが提供されていますが、記事作成時点では韓国のBMW公式サイト上にあるコネクテッド・ドライブの有料サービス一覧からシートヒーターおよびステアリングヒーターは削除されています。



BMW ConnectedDrive | BMW.kr

https://www.bmw.co.kr/ko/shop/ls/cp/connected-drive





海外メディアのThe Vergeは「BMWが多くの国と地域でシートヒーター機能をサブスクリプション形式で販売しています。これはハイエンドの自動車機能にマイクロトランザクションを採用した最新の事例です」と今回の騒動について報道。さらに、「BMWがシートヒーターをサブスクリプションとしていつ頃から提供し始めたのか、どの国と地域でこの機能をサブスクリプション形式で提供しているのかは明確ではありません」と記し、韓国以外の国と地域でも同じようにシートヒーターが月額有料サービスとして提供されていると指摘しています。なお、The Vergeによるとシートヒーターを月額有料サービスとして提供されている国としては、イギリス・ドイツ・ニュージーランド・南アフリカなどが含まれるそうですが、オーストラリアでは月額有料サービスとして導入される予定はないとのこと。



The Vergeは「当然、自動車メーカーは常にハイエンド機能に対してより多くのお金を顧客に請求してきましたが、ハードウェアではなくソフトウェアが機能制限の要因となる場合、そのダイナミクスはより大きく異なります」と述べ、ハードウェアではなくソフトウェアで機能を制限することで、自動車メーカーはより多くの資金をユーザーから搾取できるようになると指摘。



実際、BMWの車両の場合、シートヒーターなどの有料サービスで提供されるような機能も初めから車両に搭載されています。BMWはこれをソフトウェア面で制限しており、有料サービスに支払いを行ったユーザーにのみ、この制限を解除しているわけです。そのため、The Vergeは「自動車メーカーが継続的に費用を支払う必要があるようなソフトウェア機能(自動交通カメラアラートなど)の場合、サブスクリプションで費用を請求することは合理的と思われますが、シートヒーターの場合はそれに該当するものではありません」と指摘しました。





なお、イギリスではステアリングヒーターが月額12ドル(約1600円)で提供されているそうです。