「最も没入感の高い」ハイスペックARヘッドセット「Magic Leap 2」が2022年9月30日に商用利用開始、価格は45万円から



ヘッドマウントディスプレイ方式の複合現実(MR)デバイスを開発するMagic Leapが、企業向けARヘッドセットの次世代モデルとなる「Magic Leap 2」の商用利用を2022年9月30日からスタートすると発表しました。



Magic Leapによると、Magic Leap 2は最大70度の対角視野を備えた業界をリードする光学系を備えており、「世界初の動的調光機能」や「軽量で人間工学に基づいた設計」、「強力なコンピューティング」により、エンタープライズ向けARソリューションを向上させるような次世代モデルとなっているそうです。そのため、Magic Leapは「市場で最も没入感の高い企業向けARデバイス」と評しています。





具体的なスペックはディスプレイは最大70度の対角視野、片目あたり1440×1760ピクセルの高解像度、リフレッシュレートは120Hzに対応。本体重量は260gと非常に軽く、12.6メガピクセルのメインカメラでは4K・30fpsあるいはフルHD・60fpsの動画撮影が可能です。ストレージの容量は256GBで、CPUはAMD製の7nmプロセスで製造されたZen 2 x86コア・アーキテクチャ(4コア・8スレッド)で、動作周波数は最大3.92GHzです。GPUはAMDのGFX10.2世代のものを採用しており、動作周波数は最大1.8GHzで、キャッシュは964MHz。このほか、深度カメラや4つのアイトラッキングカメラ、アンビエントライトセンサー、3つのFoVワールドカメラ、4つの慣性計測装置(IMU)、3軸加速度計およびジャイロスコープ、2つの3軸磁力計、2つの高度計など各種センサーを搭載しています。なお、内蔵バッテリーにより3.5時間の連続使用が可能です。



Magic Leap 2はAndroidオープンソースプロジェクトベースのOSの選択肢と使いやすさを実現しており、OpenGLやVulkanといった主要なオープンソフトウェア標準もサポートしています。さらに、2022年下半期にはOpenXRとWebXRにも対応予定です。クラウドに依存しないMagic Leap 2の堅牢な開発者ポータルについて、Magic Leapは「革新的なソリューションを学習・構築・公開するために必要なリソースとツールを提供する」と説明しています。



なお、Magic Leap 2には3つのエディションが用意されており、詳細は以下の通り。



◆Magic Leap 2 Base

最も高度なARデバイスのひとつである「Magic Leap 2」にアクセスしたいという専門家や開発者を対象としたモデル。完全な商用展開および実稼働環境での使用が許可されており、端末の希望小売価格は3299ドル(約45万円)から。端末価格には1年間の製品保証が含まれます



◆Magic Leap 2 Developer Pro

開発およびテスト目的のユーザーに、開発者ツール、サンプルプロジェクト、エンタープライズグレードの機能、毎月の初期リリースへのアクセスを提供するというエディション。アプリケーションの開発およびテストといった内部での使用にのみ推奨されます。完全な商用展開および実稼働環境での使用は許可されていません。希望小売価格は4099ドル(約56万円)からで、1年間の製品保証が含まれます。



◆Magic Leap 2 Enterprise

柔軟で大規模なIT展開と堅牢なエンタープライズ機能を必要とする環境を対象とするのが「Magic Leap 2 Enterprise」。このエディションにはエンタープライズUEM(統合エンドポイント管理)ソリューションを介して完全に管理可能な四半期ごとのソフトウェアリリースが含まれます。完全な商用展開および実稼働環境での使用が許可されています。Magic Leap 2 Enterpriseにはエンタープライズ機能とアップデートへの2年間のアクセスが含まれており、希望小売価格は4999ドル(約69万円)から。さらに2年間の製品保証が含まれます。