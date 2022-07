Googleが妊娠中絶薬について対面以外で提供している事業者も「中絶薬提供」のラベルを出せるようポリシー更新

Googleは、これまで「中絶を提供している」というラベルを自社で提供している企業にのみ認めていましたが、ポリシーを更新し、リモート診療後に調剤した薬を配送するような事業者でも「中絶を提供している」というラベルを出せるよう改めました。 Update to Abortion certification and disclosures policy (July 2022) - Advertising Policies Help https://support.google.com/adspolicy/answer/12292484

・関連記事

テキサス州が妊娠6週目以降の「中絶」を禁止、全米で民事訴訟の嵐が巻き起こる可能性 - GIGAZINE



アメリカの最高裁判所への信頼が歴史的な低さに沈む - GIGAZINE



FacebookとInstagramで「人工妊娠中絶への協力を示す投稿」が削除されている - GIGAZINE



Googleが中絶クリニックなどプライバシー性の高い場所への訪問情報をロケーション履歴から自動削除すると発表 - GIGAZINE



2022年07月08日 07時00分00秒 in ネットサービス, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.