2022年07月01日 19時00分 ハードウェア

中古GPU・グラボ価格がマイニング需要減のため数カ月で最大50%値下がり



仮想通貨のマイニング需要のためGPU・グラフィックボードをゲーマーが入手できないといわれたこともありましたが、直近は仮想通貨の相場が大きく崩れていることやマイニング方式の切り替えにより、GPUやグラボの需要が落ち込んでいて、わずか数カ月で、最大50%以上の値下がりをしている事例が報告されています。



仮想通貨のマイニング市場は、インフレ対策の利上げや景気低迷の懸念、時価総額ランキングでトップ10に入っていた「Terra(LUNA)」の崩壊など、複数の要因によって、投げ売りが発生することでさらに価格が下落し次の投げ売りを招く「デススパイラル」に陥っているという指摘があります。



「仮想通貨のマイニングはもはや持続的に稼げる手段ではない」と見切りを付けたマイナーたちは、これまで使用してきた機材を売り払いはじめていて、その影響で中古のGPU・グラボ市場には大量の製品が流入。「市場の3分の1以上は、マイナーがいなくなることで消滅する」という見積もりもあるほどで、NVIDIAのGeForce RTX 3080などは数カ月前比で半額にまで値下がりしています。





Tom's Hardwareの報告によると、GPU・グラボ市場はここ3カ月、「1カ月ごとに10%以上値下がりする」という状況が続いているとのこと。



さらに、NVIDIAとAMDは新世代の製品のリリースを控えていて、いずれも2022年末までに発表されると予想されるため、値下がりはまだ続くとみられます。



日本の中古品の値動きもざっくりと見てみたところ、「どんなGPU・グラボでもマイナーが買いあさる」という状況ではなくなっていて、ゲーマーが手頃な価格で必要なGPU・グラボを買えるようなところに落ち着いていました。新品も、入荷と同時に売り切れるようなことはないため、発売から時期が経過するとそれに応じて価格が下がっていく、自然な価格推移となっていました。



なお、PC Gamerが「549.99ドル(7万4000円)で買える!」と喜んでいるGIGABYTEのRTX3070搭載グラボが日本だと9万6000円でした。





ちなみに、今後の中古GPU・グラボ市場にさらに影響を与えることになりそうなビットコインの動向ですが、「ここ10年で最悪の四半期」になると見込まれています。仮想通貨市場は2021年11月に総額3兆ドル(約400兆円)規模にまで広がっていましたが、そこから半年で3分の1程度に縮小。ビットコインも四半期ベースの数字で2011年第3四半期以来となる58%の下落を記録しています。ただし、一部のアナリストは底打ちの兆候を示していると述べているそうです。



