Amazon創業者ジェフ・ベゾスの超巨大ヨットを出航させるために歴史ある橋をぶっ壊す計画が白紙撤回される

Amazonを創業したジェフ・ベゾス氏が所有するヨットが巨大すぎて航行の邪魔になる橋を、一時的に解体する計画が立ちあがっていたオランダ・ロッテルダムで、住民の反発を恐れた造船会社が橋の解体計画を取り消したことを明らかにしました。 Historic Rotterdam bridge won't be dismantled for Jeff Bezos superyacht worth €430M | NL Times https://nltimes.nl/2022/06/30/historic-rotterdam-bridge-wont-dismantled-jeff-bezos-superyacht-worth-eu430m ベゾス氏の依頼を受けて造船会社のOceancoにより製造されたヨット「Y721」の大きさは全長127mにもなり、2022年時点で世界第2位の大きさを誇っています。しかし、その大きさ故に海に通じる航路にかかる橋の1つをくぐり抜けることができず、Oceancoは航行の邪魔になる橋を一時解体する計画を 打ち立てていました 。 問題の橋は地元住民から「 デ・ヘフ 」の愛称で親しまれる垂直昇開橋です。この橋は1878年に建造され、1940年にドイツ軍の爆撃により破壊されたものの、後に修復されました。すでに橋としては機能しておらず、オランダの国家遺産に認定されて人々に愛されているそうです。

2022年07月01日 20時00分00秒 in Posted by log1p_kr

