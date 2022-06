SMSのフィッシングはあまりにも簡単にできてしまう

ネットワーク機器メーカー・Ciscoのサイト信頼性向上エンジニア(SRE)、リカルド・ベハラノ氏が、SMSを用いるとあまりにも簡単に フィッシング ができてしまうと警告しています。 SMS phishing is way too easy https://www.bejarano.io/sms-phishing/

2022年06月28日 08時00分00秒 in セキュリティ, Posted by logc_nt

