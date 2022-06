大阪が「世界で最も住みやすい都市ランキング」10位にランクイン

・関連記事

なんと大阪が12位、2011年版「世界の住みやすい都市ランキング」 - GIGAZINE



「世界で最も住みやすい都市」の2019年版発表、トップ10に日本の2都市がランクイン - GIGAZINE



「岸和田だんじり祭」を空撮&接近戦でムービー撮影してみた - GIGAZINE



第30回なにわ淀川花火大会グランドフィナーレ「なにわの夜空に金銀大瀑布」・ラストのものすごい打上花火大連発などド迫力動画まとめ - GIGAZINE



自分が住んでいる場所の近くにどんな恐竜が生息していたのかをチェックできる「Ancient Earth globe」 - GIGAZINE



自分が住んでいる都市の生活費が安いか高いかを世界中の都市と比較できる「Cost of Living」 - GIGAZINE



住宅費が高すぎて都市から住民が離れていくサンフランシスコの現状とは? - GIGAZINE



2022年06月28日 07時00分00秒 in メモ, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.