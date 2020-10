「インターネットの自由度」が世界的に低下、パンデミックに乗じてインターネットの監視を強化する政府も

Report Tracks How Governments Fighting COVID Are Increasing Surveillance | Voice of America - English https://www.voanews.com/covid-19-pandemic/report-tracks-how-governments-fighting-covid-are-increasing-surveillance フリーダム・ハウスは2019年6月から2020年5月にかけて、世界のインターネットユーザーのうち87%を占める65カ国で、インターネットの自由度についての調査を実施しました。インターネットの自由度は、「アクセスの妨害」「コンテンツの制限」「ユーザー権利の侵害」などの項目を基に100点満点で評価され、70人以上のアナリストが分析に携わったとのこと。

2020年10月19日 16時00分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

