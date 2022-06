2022年06月24日 12時30分 ソフトウェア

IKEAが自分の部屋を3Dスキャンして「家具をIKEA製品と置き換えてデザインをチェックできるアプリ」を発表

by IKEA



スウェーデンの大手家具メーカーであるIKEAが、自分の部屋を正確に3Dスキャンして既存の家具をIKEAの家具に置き換えてデザインをチェックできるアプリ「IKEA Kreativ」を発表しました。IKEAはAIを用いて開発した新たなアプリが人々にインスピレーションを与え、創造性を解き放ち、家具がフィットするのかどうかを視覚化できると主張しています。



IKEA launches new AI-powered, digital experience - IKEA

https://www.ikea.com/us/en/newsroom/corporate-news/ikea-launches-new-ai-powered-digital-experience-empowering-customers-to-create-lifelike-room-designs-pub58c94890





AR, meet ML: IKEA app lets you erase and replace your furniture | Ars Technica

https://arstechnica.com/gadgets/2022/06/ar-meet-ml-ikea-app-lets-you-erase-and-replace-your-furniture/



IKEA rolls out an AI-powered interactive design experience for shoppers | TechCrunch

https://techcrunch.com/2022/06/22/ikea-rolls-out-an-ai-powered-interactive-design-experience-for-shoppers/



Ikea’s new virtual design tool deletes your furniture and replaces it with Ikea’s - The Verge

https://www.theverge.com/2022/6/22/23178125/ikea-kreativ-room-scanner-ios-app-virtual-furniture-showroom



近年は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックによって世界的にリモートワークなどの導入が進み、人々が自宅で過ごす時間が長くなったことで、自宅のデザインや家具に対する関心が高まっています。IKEAの調査によると、パンデミック後は60%以上の人々が自宅の機能を大幅に変える必要に迫られ、84%の人々が居住スペースの管理が重要だと回答したそうです。また、デジタルチャネルを通じて家具を購入するユーザーも増えており、IKEAはデジタルのエクスペリエンス向上を目指してきたと述べています。





そこでIKEAの親会社であるインカ・グループは2022年6月22日、AIを活用したデジタルなデザインエクスペリエンスを提供するアプリ「IKEA Kreativ」を発表しました。IKEA Kreativは数十年にわたるIKEAの専門知識と、インカ・グループが2020年4月に買収したシリコンバレーのAI企業・Geomagical Labsのコアテクノロジーを組み合わせて開発されたとのこと。



IKEA Kreativでは、50以上ものIKEA製品を展示した3Dショールームを見たり、IKEA製品の3Dモデルを移動したり回転したりしてチェックすることが可能です。



by IKEA



また、自分の部屋を撮影して正確な3Dデータを作成し、気になるIKEA製品を部屋の中に配置してみたり、既存の家具を消去してIKEAの家具と置き換えたりすることができます。実際にIKEA Kreativのベータ版を使ったTechCrunchによると、スマートフォンで部屋をスキャンするには5つの異なる場所で視野の広い写真を撮り、さらにスマートフォンを8の字にゆっくり動かす作業を繰り返す必要があるとのこと。TechCrunchは、「この作業は退屈でしたが、正確な結果が得られ、部屋をかなり簡単にデザインすることができました」と述べています。部屋の3Dデータを用いてIKEAの家具を配置した「理想のデザイン」はアカウントに保存できるため、後でもう一度確認したり、家族やIKEAのインテリアデザイナーと共有したりできるそうです。



by IKEA



インカ・グループの共同最高デジタル責任者を務めるParag Parekh氏は、「IKEA Kreativは自動運転車と同様に最先端のAIおよびコンピュータービジョン技術を駆使して、顧客の自宅空間を有意義なものにします」とコメント。IKEA Kreativは2021年4月に100万人の顧客によってテストされ、脅威的な数のフィードバックを受け取ったと述べています。



なお、IKEA KreativはアメリカのiOSおよびノートPCユーザー向けに展開されており、間もなくAndroidアプリも登場する予定。2023年にはアメリカ以外の国々でも利用可能になるとのことです。