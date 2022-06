マインクラフトを自動プレイして爆速でダイヤモンド製アイテムをクラフトするAIが登場

なお、AIがダイヤモンド製アイテムを作成する様子は、以下のリンク先の最下部に配置されたムービーで確認できます。 Learning to Play Minecraft with Video PreTraining (VPT) https://openai.com/blog/vpt/

人間と見分けが付かないほど自然な文章を書けるAI や ソースコードの続きを自動で記述AI など驚異的な能力を持つAIを数多く開発してきた OpenAI が「マインクラフトでダイアモンド製アイテムを10分以内にクラフトできるAI」を発表しました。発表されたAIには「 Video PreTraining (VPT) 」と呼ばれるムービーを用いた機械学習を効率化する手法が採用されています。 Learning to Play Minecraft with Video PreTraining (VPT) https://openai.com/blog/vpt/ マインクラフトは石や鉄などの素材を収集してアイテムをクラフトできます。ダイヤモンド製のアイテムを作成する際には「ダイヤモンド鉱石を採掘するためのアイテムをクラフト」「ダイヤモンド鉱石を求めて地下深くまで掘り進める」といった操作が必要で、熟練プレイヤーでも初期状態からダイヤモンド製アイテムをクラフトするまでには数十分の時間が必要です。OpenAIはネット上に存在する膨大な数のマインクラフトプレイムービーをAIに学習させ、約10分でダイヤモンド製アイテムをクラフトできるAIを開発しました。 AIの学習にはVPTと呼ばれる手法が用いられました。一般的にAIの学習には人間が手動でラベル付けした大量のデータが用いられます。しかし、今回は「どのキーを押したか」「マウスをどう動かしたか」というラベルが付いた比較的短時間のマインクラフトプレイムービーを用意してAIに学習させて「キーやマウスとプレイムービーの対応」を学習させたうえで、ラベルを付与していない膨大な数のプレイムービーを学習させました。

2022年06月24日

